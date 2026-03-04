weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Unterstützung bei Pflege 1,42 Millionen Euro für Pflege: Verein aus dem Saalekreis bei Pilotprojekt beteiligt

Mit 1,42 Millionen Euro fördern Land und Pflegekassen ein neues Modellprojekt, das die häusliche Pflege verbessern soll. Wie das funktioniert und warum der Saalekreis eine besondere Rolle spielt.

Von Luisa König 04.03.2026, 06:58
Ronny Krimm-Bulwan (l.), Petra Grimm-Benne und Michael Scheffler unterstützen das neue Modellprojekt. (Foto: MS)

Mösthinsdorf/MZ. - Die Pflege von Angehörigen stellt viele Familien in Sachsen-Anhalt vor große Herausforderungen. Ein neues Modellprojekt soll nun helfen, Lösungen gemeinsam zu entwickeln – und Überlastung zu vermeiden. Dafür stellen das Land Sachsen-Anhalt und die Pflegekassen rund 1,42 Millionen Euro bereit. Unterstützung erhält das Projekt auch von einem Verein aus dem Saalekreis.