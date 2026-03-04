Vor wenigen Tagen stand ein Teil des eingestürzten Dachstuhls eines der ehemaligen Industriegebäude am Wasserberg in Flammen. Was viele Zeitzer in den Tagen danach bewegt.

Altes Zitza-Werk in Zeitz: Welche Fragen sich nach dem Feuer im Dachstuhl stellen

In der Zitza-Immobilie hat es wieder gebrannt. Dieses Mal standen Balken des teilweise eingestürzten Dachstuhls hinter der Klinkerfassade in Flammen.

Zeitz/MZ. - Wie sicher ist denn das Zitza-Gebäude, wenn es jetzt sogar ganz oben brennt? Diese Frage und die nach der Standsicherheit des Komplexes über dem Mühlgraben wurden von etlichen Zeitzern nach dem Brand an die MZ herangetragen.