Nach dem Brand in Zeitz Altes Zitza-Werk in Zeitz: Welche Fragen sich nach dem Feuer im Dachstuhl stellen
Vor wenigen Tagen stand ein Teil des eingestürzten Dachstuhls eines der ehemaligen Industriegebäude am Wasserberg in Flammen. Was viele Zeitzer in den Tagen danach bewegt.
04.03.2026, 07:00
Zeitz/MZ. - Wie sicher ist denn das Zitza-Gebäude, wenn es jetzt sogar ganz oben brennt? Diese Frage und die nach der Standsicherheit des Komplexes über dem Mühlgraben wurden von etlichen Zeitzern nach dem Brand an die MZ herangetragen.