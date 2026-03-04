weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Nach dem Brand in Zeitz: Altes Zitza-Werk in Zeitz: Welche Fragen sich nach dem Feuer im Dachstuhl stellen

Vor wenigen Tagen stand ein Teil des eingestürzten Dachstuhls eines der ehemaligen Industriegebäude am Wasserberg in Flammen. Was viele Zeitzer in den Tagen danach bewegt.

Von Angelika Andräs 04.03.2026, 07:00
In der Zitza-Immobilie hat es wieder gebrannt. Dieses Mal standen Balken des teilweise eingestürzten Dachstuhls hinter der Klinkerfassade in Flammen.
In der Zitza-Immobilie hat es wieder gebrannt. Dieses Mal standen Balken des teilweise eingestürzten Dachstuhls hinter der Klinkerfassade in Flammen. Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - Wie sicher ist denn das Zitza-Gebäude, wenn es jetzt sogar ganz oben brennt? Diese Frage und die nach der Standsicherheit des Komplexes über dem Mühlgraben wurden von etlichen Zeitzern nach dem Brand an die MZ herangetragen.