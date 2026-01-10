weather heiter
  4. Fleischerstand kehrt zurück: Verkauf im Diska-Markt mit neuem Anbieter

Einkaufen in Burgenlandkreis Frische Wurst aus der Region: Wo es die in Osterfeld wieder gibt

Im Osterfelder Diska-Markt gibt es seit Jahren einen Fleischereistand. Doch zum Jahresende war plötzlich Schluss. Warum und wie es dort nun doch weitergeht.

Von Iris Richter Aktualisiert: 11.01.2026, 14:37
Katja Heinrich und Anke Thomas (v.l.) bedienen die Kunden in der neuen Fleischerei-Filiale der Osterland GmbH im Diska-Markt in Osterfeld.
Katja Heinrich und Anke Thomas (v.l.) bedienen die Kunden in der neuen Fleischerei-Filiale der Osterland GmbH im Diska-Markt in Osterfeld. Foto: Iris Richter

Osterfeld/MZ. - Die Verkäuferinnen Katja Heinrich und Anke Thomas haben gut zu tun an diesem Vormittag. An ihrem Fleischstand im Osterfelder Diska-Markt hat sich eine kleine Schlange gebildet. Hausgeschlachtete Leberwurst, gebratene Schnitzel, eine schnelle Soljanka für das Mittagessen – die Palette dessen, was die Kunden wünschen, ist groß. Zwischendurch Rouladen schneiden oder ein frisches Kasslerstück portionieren.