Winter in Dessau-Rosslau Nach Kritik vom ADFC: Landesbehörde erklärt, warum Radwege nicht vom Schnee beräumt sind

Nachdem der ADFC Dessau die Landesstraßenbaubehörde wegen nicht vom Schnee beräumter Radwege kritisiert hat, hat die Behörde jetzt Stellung zu den Vorwürfen bezogen.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 11.01.2026, 14:56
Winter in Dessau-Roßlau: Nicht geräumte Radwege im Stadtgebiet, hier Kühnauer Straße, ärgern viele Radfahrer. Warum die Radwege vom Winterdienst nicht beräumt werden.  (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem der ADFC Dessau kritisiert hatte, dass örtliche Radwege, vor allem die, die sich nun im Zuständigkeitsbereich der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) befinden, auch Tage nach dem ersten Schneefall nicht beräumt wurden und ihre Nutzung damit „vollkommen unmöglich“ sei, hat die Behörde zu den Vorwürfen Stellung bezogen.