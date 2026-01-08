weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schnee und Eis in Dessau-Roßlau: Winterdienst am Limit? ADFC erhebt schwere Vorwürfe und spricht von Diskriminierung

Seit dem Wochenende prägen Schnee und Eis das Stadtbild in Dessau-Roßlau.Weil Radwege mitunter nicht geräumt sind, hat der ADFC nun schwere Vorwürfe erhoben.

Von Robert Horvath 08.01.2026, 14:00
Mangelhafter Winterdienst: Im Stadtgebiet sind Radwege zum Teil nicht vom Schnee geräumt, wie hier in der Kühnauer Straße.
Mangelhafter Winterdienst: Im Stadtgebiet sind Radwege zum Teil nicht vom Schnee geräumt, wie hier in der Kühnauer Straße. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Schnee und Glätte machen den Verkehrsteilnehmern in Dessau-Roßlau derzeit das Leben schwer. So half das Bremsen einem Autofahrer am Montag wenig – sein Fahrzeug schlitterte nichtsdestotrotz in eine Straßenbahn. Fußgänger können sich mitunter schwer auf den Beinen halten und das Fahrradfahren ist in einigen Bereichen kaum noch möglich. Nun hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dessau schwere Vorwürfe erhoben.