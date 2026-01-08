Seit dem Wochenende prägen Schnee und Eis das Stadtbild in Dessau-Roßlau.Weil Radwege mitunter nicht geräumt sind, hat der ADFC nun schwere Vorwürfe erhoben.

Mangelhafter Winterdienst: Im Stadtgebiet sind Radwege zum Teil nicht vom Schnee geräumt, wie hier in der Kühnauer Straße.

Dessau-Roßlau/MZ. - Schnee und Glätte machen den Verkehrsteilnehmern in Dessau-Roßlau derzeit das Leben schwer. So half das Bremsen einem Autofahrer am Montag wenig – sein Fahrzeug schlitterte nichtsdestotrotz in eine Straßenbahn. Fußgänger können sich mitunter schwer auf den Beinen halten und das Fahrradfahren ist in einigen Bereichen kaum noch möglich. Nun hat der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Dessau schwere Vorwürfe erhoben.