Die Dessauer Ärztin Somayyeh Khodabakhsh und die Künstlerin Sholeh Rahmani stammen aus dem Iran. Wie sie auf die Entwicklungen in ihrer Heimat, in der ihre Familien leben, blicken.

Zwischen Hoffen und Bangen: So schauen zwei Iranerinnen aus Dessau auf den Krieg in ihrer Heimat

Die iranische Ärztin Somayyeh Khodabakhsh arbeitet in der Radiologie des Dessauer Städtischen Klinikums. Sie hat große Hoffnung auf einen Regimewechsel im Iran.

Dessau/MZ. - Nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran und dem Tod des obersten Führers Ali Chamenei sowie weiterer Regimevertreter wächst bei vielen Iranern die Hoffnung auf einen politischen Neuanfang. Auch in Dessau reagieren Menschen mit Erleichterung.