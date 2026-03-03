Dessau/MZ. - Ein Ödlandbrand an einer abgelegenen Stelle zwischen Törten und der A9 hat am Dienstag, 3. März, die Dessau-Roßlauer Feuerwehren beschäftigt. Die Alarmierung erfolgte gegen 13.20 Uhr. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten 10.000 Quadratmeter Wiesenfläche, das Feuer breitete sich weiter aus. Auch trockenes Schilf war in Brand geraten.

Die Feuerwehren musste sich durch unwegsames Gelände kämpfen. Foto: Thomas Ruttke

Unmittelbar nach dem Eintreffen begannen die Kameraden mit den Löscharbeiten. Es gelang, den Brand einzudämmen und die weitere Ausbreitung zu verhindern. Im weiteren Verlauf wurde das Feuer Schritt für Schritt zurückgedrängt. Gegen 15.30 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Anschluss wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

An der Einsatzstelle wurden nach Angaben der Feuerwehr insgesamt rund 18.000 Liter Wasser eingesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Am Einsatz beteiligt waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Feuerwehren Dessau-Süd, Kochstedt, Mosigkau, Kühnau und Meinsdorf mit insgesamt 34 Einsatzkräften und acht Einsatzfahrzeugen.