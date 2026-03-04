Im Landkreis Wittenberg ist ein mit Gülle beladenes Fahrzeug von der Straße abgekommen und umgekippt. Die L131 war für die Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

L131 zeitweise voll gesperrt: Güllefahrzeug kommt von Straße ab und kippt um

Seegrehna/Pratau. – Auf der L131 zwischen Seegrehna und Pratau (Landkreis Wittenberg) hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall mit einer mit Gülle beladenen Sattelzugmaschine gegeben, teilt die Polizei mit.

Demnach kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf dem angrenzenden Feld um. Der leicht verletzte Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren langwierig, da Gülle und Diesel ausliefen, heißt es. Der L131 habe daher zeitweise vollständig gesperrt werden müssen.

Neben Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes seien ein Mitarbeiter des Landkreises Wittenberg, der Strabag sowie ein Agrarfahrzeug, dessen Mitarbeiter die restliche Gülle aus dem Anhänger pumpte, vor Ort gewesen.