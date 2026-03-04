Auf dem Markt in Bitterfeld fanden am Montag zwei Demos statt. Was in den Reden eine Rolle spielte.

Bitterfeld/MZ. - Alles bunt auf der einen, alles blau auf der anderen Seite, in der Mitte Polizei – so präsentierte sich Bitterfelds Marktplatz am Montagabend. Deshalb konnte sich kaum verlaufen, wer zu der einen oder zu der anderen der zur gleichen Zeit angemeldeten Demonstrationen wollte.

Während vor der Kirche das Netzwerk „Zukunft. Miteinander gestalten!“ um 18 Uhr die sechste Kundgebung der Reihe „Bitterfeld-Wolfen zeigt Haltung“ startete, machte gegenüber der AfD-Kreisverband mobil. Motto der Blauen: „Demokratie retten!“ Ein klarer Hieb in Richtung Bundesprogramm „Demokratie leben!“, dessen Umsetzung in Bitterfeld-Wolfen seit Monaten für Streit sorgt.

AfD-Bundestagsmitglied Kay-Uwe-Ziegler, der nach einem Zug durch die Innenstadt als erster Redner auftrat, machte denn auch erneut seine Ansicht deutlich: „Die Mittel des Programms werden bislang nur an die rot-grüne Truppe dort drüben verteilt.“

Bei der Demo der AfD und der anschließenden Kundgebung zählte die Polizei 280 Teilnehmer. Jan Wätzold

Was Ziegler dabei unterschlug, war die Tatsache, dass sich „dort drüben“ weit mehr als Rote und Grüne versammelt hatten. Am Platz vor der Stadtkirche war es nicht zu übersehen, dass ein viel breiteres Bündnis zusammengekommen war, um nicht nur gegen Rassismus und Extremismus zu demonstrieren – Deutschland- und CDU-Fahnen inklusive.

Und mit Christiane Diehl, Vorsitzende der Frauen-Union im Land, warnte als Rednerin ebenfalls eine CDU-Frau vor dem Vormarsch „völkischer Ideen“ in der Familienpolitik. Den Angriff der AfD auf das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ wertete Netzwerk-Zukunft-Sprecherin Bettina Kutz nach der Demo als „Teil eines Leitfadens“, um „zivilgesellschaftliches Engagement gezielt zu sabotieren.“

Laut Polizei kam es während der Doppeldemo zu keinen Zwischenfällen. Das Netzwerk Zukunft will am 8.April, Ostermontag, erneut demonstrieren.