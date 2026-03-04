Bei einem Unfall auf einem Netto-Parkplatz in Aschersleben ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Mann hatte auf seiner Fahrt einen Fahrradständer sowie einen Zaun umgefahren.

Aschersleben. – Auf dem Parkplatz eines Netto-Marktes in der Heinrichstraße in Aschersleben ist ein Mann bei einem Unfall am Mittwoch schwer verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Der Mann sei den Angaben zufolge aus dem Kreisverkehr heraus zügig auf das Parkplatzgelände gefahren. Dabei habe er zunächst einen Fahrradständer überfahren, bevor er einen Zaun durchbrach und schließlich an einer Hauswand zum Stehen kam.

Unfall bei Netto in Aschersleben: Autofahrer schwer verletzt

Der schwer verletzte Fahrer sei durch den Rettungsdienst notversorgt und anschließend ins Klinikum Aschersleben gebracht worden. Seine Beifahrerin sei unverletzt geblieben.

Das Fahrzeug, so die Polizei, wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Ein medizinisches Problem des Fahrers sei derzeit nicht auszuschließen.