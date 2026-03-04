Der Start zur Eröffnung der Rallye-Saison in diesem Jahr erfolgt am Samstag an der Exerzierhalle in Wittenberg. Eine bunte Mischung aus allen Klassen wird erwartet.

Die Österreicher Manfred Stohl und Michaela Markl waren Gesamtsieger bei der Rallye Wittenberg 2025.

Wittenberg/MZ. - Wenn am Wochenende zwischen Elbaue und Fläming wieder die Motoren dröhnen und die Pferdestärken über Feld- und Waldwege preschen, dann ist Rallye in Wittenberg. Am Samstag, 7. März, startet das 1. Fahrzeug um 11 Uhr an der Exerzierhalle, um die Strecken rund um den Gallun sowie in den Hügeln des Flämings zwischen Berkau, Straach und Grabo unter die Räder zu nehmen. Nach der Jubiläumsveranstaltung zur 60. Rallye im vergangenen Jahr startet die 61. ADMV Rallye Lutherstadt Wittenberg in diesem Jahr unter neuen Vorzeichen.