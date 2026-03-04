Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland wollen gemeinsam ein großes Gewerbe- und Industriegebiet schaffen. Falkensteins Stadtrat hat jetzt den Aufbau einer Organisationsstruktur für Planung und Entwicklung der Flächen beschlossen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Im Falkensteiner Stadtrat ist man sich einig über die Chancen, die ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet bieten kann, wie es die Städte Arnstein, Aschersleben, Falkenstein und Seeland gemeinsam errichten wollen: Das Gremium hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Machbarkeitsstudie bestätigt, wie zuvor schon Aschersleben und Arnstein. Ebenso gaben die Stadträte Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler) einstimmig grünes Licht, am Aufbau einer Organisationsstruktur mitzuwirken, die sich mit der Planung und Entwicklung des etwa 350 Hektar großen Areals an der B 180 beschäftigt.