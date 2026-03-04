In einer Arztpraxis in der Jakobstraße steht nun ein „Space Curl“. Mit diesem Gerät kann nicht nur gegen Gleichgewichtsstörungen antrainiert werden.

Piloten, Astronautinnen und jetzt Domstädter: Wie neues Gerät in Naumburg das Gleichgewicht stärkt

Wer seine Runden im „Space Curl“ dreht, vollführt dabei ein ordentliches Ganzkörpertraining.

Naumburg - Angehende Jet-Piloten und Astronautinnen benutzen es wohl zum Training – das sogenannte „Space Curl“, ein Gerät, in das man sich „einspannen“ und sich dann um drei Achsen drehen kann. Dabei sind die Füße festgeschnallt und auch die Hüfte wird festgehalten, ein Gefühl, das ein wenig an die Fixierung in Achterbahnen oder Fahrgeschäften erinnert.