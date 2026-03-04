Gregory da Silva wollte nur noch eines: raus aus Deutschland und ein neues Leben beginnen. Dank einer Spendenkampagne schien ihm ein Neuanfang in Portugal möglich zu sein. Doch nun ist er zurück. Was ist passiert?

Harsches Ende eines Neuanfangs: „Eiermann“ wird im Krankenhaus in Leipzig behandelt

Ende Februar wurde Gregory da Silva ins Klinikum St. Georg in Leipzig eingeliefert.

Halle (Saale)/MZ. - Sein ansteckendes Lachen hat sich Gregory da Silva bewahrt. Wenn der „weltberühmte Eiermann“, wie sich da Silva selbst nennt, dieses breite Grinsen aufsetzt, dann muss man einfach mit ihm lachen. Selbst wenn er dabei auf einem Krankenhausbett im Klinikum St. Georg in Leipzig sitzt.