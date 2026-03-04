Bestseller als Theaterstück Mafioso trifft Juristen: Wie Theater Naumburg „Achtsam morden“ auf die Bühne bringt
Im Theater Naumburg finden aktuell Proben für die Inszenierung „Achtsam morden“ nach dem gleichnamigen Bestseller statt. Regie und Ausstattung liegen in den Händen von Barbara Schöne. Was das Publikum erwartet.
Aktualisiert: 04.03.2026, 17:44
Naumburg - Mafioso Dragan erschlägt Igor, rechte Hand und Vertrauter des russischen Gangsters Boris, einst Freund, aber mittlerweile Dragans erbitterter Feind. Mittendrin in dieser Fehde der in der organisierten Kriminalität angesiedelten Berufsverbrecher: Anwalt Björn Diemel, der nicht nur Dragan vertritt, sondern auch im Clinch mit seiner Frau liegt.