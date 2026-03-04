Im Theater Naumburg finden aktuell Proben für die Inszenierung „Achtsam morden“ nach dem gleichnamigen Bestseller statt. Regie und Ausstattung liegen in den Händen von Barbara Schöne. Was das Publikum erwartet.

Ruth Weingarten, Jean-Baptiste Vizmathy (M.) und Leonard Wollner sind in der neuen Inszenierung "Achtsam morden" zu erleben.

Naumburg - Mafioso Dragan erschlägt Igor, rechte Hand und Vertrauter des russischen Gangsters Boris, einst Freund, aber mittlerweile Dragans erbitterter Feind. Mittendrin in dieser Fehde der in der organisierten Kriminalität angesiedelten Berufsverbrecher: Anwalt Björn Diemel, der nicht nur Dragan vertritt, sondern auch im Clinch mit seiner Frau liegt.