Es sind sehr emotionale Momente bei einer Dankeschön-Veranstaltung in der Ascherslebener Burgschule. Welche Überraschung Ex-Oberbürgermeister Andreas Michelmann mitgebracht hat.

Zwischen Dank und Abschied: Warum es in der Aula der Ascherslebener Burgschule sehr emotional wurde

Schulsachbearbeiterin Nicole Zander (re.) ist sichtlich gerührt, als sich Burgschul-Leiterin Claudia Brandt-Heim bei ihr bedankt.

Aschersleben/MZ - Als ihr Name fällt, ist sie sichtlich überrascht, kann es kaum glauben. Nicole Zander, Schulsachbearbeiterin der Burgschule, gehört zu den Ausgezeichneten der diesjährigen Dankeschön-Veranstaltung der Sekundarschule. In der Aula tritt sie nach vorn, Burgschul-Leiterin Claudia Brandt-Heim überreicht ihr Urkunde und Blumen und drückt sie herzlich.