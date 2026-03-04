Die Kinder der Naturparkkita in Jeber-Bergfrieden werden derzeit in einem Ausweichquartier betreut. Warum das nötig ist und wie die neuen Räumlichkeiten ankommen.

Von katastrophal zu fast perfekt - Stippvisite im Ersatzquartier

Etliche Spiel- und Spaßangebote, wie zum Beispiel dieser Sandspieltisch, stehen direkt im hellen und großen Flur des Ersatzquartiers.

Jeber-Bergfrieden/MZ. - Der sechsjährige Lucian informiert sich am Dienstagmorgen über das Mittagessen und drückt auf den grünen Knopf. Eine Kinderstimme verrät: „Heute gibt es Senfei mit Kartoffeln und Gurkensalat.“ Der Junge lächelt und bestätigt später, dass es gut schmeckt. „Das ist die neueste Errungenschaft“, sagt die Leiterin der Naturparkkita in Jeber-Bergfrieden Dominique Finger.