Die Kinder der Naturparkkita in Jeber-Bergfrieden werden derzeit in einem Ausweichquartier betreut. Warum das nötig ist und wie die neuen Räumlichkeiten ankommen.

Von Andreas Hübner 04.03.2026, 16:30
Etliche Spiel- und Spaßangebote, wie zum Beispiel dieser Sandspieltisch, stehen direkt im hellen und großen Flur des Ersatzquartiers. (Foto: Andreas Hübner)

Jeber-Bergfrieden/MZ. - Der sechsjährige Lucian informiert sich am Dienstagmorgen über das Mittagessen und drückt auf den grünen Knopf. Eine Kinderstimme verrät: „Heute gibt es Senfei mit Kartoffeln und Gurkensalat.“ Der Junge lächelt und bestätigt später, dass es gut schmeckt. „Das ist die neueste Errungenschaft“, sagt die Leiterin der Naturparkkita in Jeber-Bergfrieden Dominique Finger.