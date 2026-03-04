Ein Badegast der Bodetal-Therme meldet eine schwere Fingerverletzung nach einem Tauchgang im Außenbecken. Während der Betreiber vermutet, eine Fliese sei die Ursache, kritisiert der Betroffene das Verhalten des Teams vor Ort.

In diesem Außenbecken der Bodetal-Therme Thale, nahe der Sitzmöglichkeiten im Wasser, soll der Unfall passiert sein.

Thale/MZ. - So sollte ein Besuch eines Thermalbads nicht enden: mit einem blutigen Zeigefinger. Diesen hat sich Badegast Jürgen Ruhrmann beim Abtauchen in einem Außenbecken der Bodetal-Therme in Thale verletzt – „an einem offenbar fest verbauten, metallischen Gegenstand“, schildert er. Was steckt hinter dem Unfall?