Vor dem Amtsgericht Eisleben musste sich jetzt ein 46-jähriger Mann aus dem Mansfelder Land verantworten, dem mehrfacher Betrug vorgeworfen wurde. Wie der Prozess ausgegangen ist.

Eisleben/MZ - Das Internet hat nicht nur für den privaten Handel ganz neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch für Kriminelle. Denn für Betrügereien bietet sich das Medium geradezu an – zumal auch viele Leute immer noch zu arglos sind, wenn sie ein gutes Geschäft wittern. Mit einem solchen Fall hatte sich jetzt das Amtsgericht Eisleben zu befassen.