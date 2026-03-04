Der Protest gegen die geplanten Hochwasserschutzmaßnahmen in Meisdorf und Ermsleben geht weiter. Umwelt-Staatssekretär Eichner kommt zum Gespräch nach Falkenstein, gleichzeitig wird ein Stadtratsbeschluss vorbereitet.

Falkenstein/Harz/MZ. - Das letzte Wort zum Hochwasserschutz im Selketal bei Meisdorf soll noch nicht gesprochen sein: Man sei über die geplanten Maßnahmen in den Ortsteilen Meisdorf und Ermsleben „nicht sehr glücklich“, sagt Falkensteins Bürgermeister Rico Röse (Freie Wähler). Mit dem Talsperrenbetrieb seien mehrere Gespräche geführt worden, mit der Bürgerinitiative (BI) für einen Hochwasserschutz vor Meisdorf und den Ortschaftsräten. Am 19. März gebe es ein Treffen mit Umwelt-Staatssekretär Steffen Eichner, bei dem noch einmal der Dialog gesucht werden soll, so Röse. Auch die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates seien dazu eingeladen.