Auf winterglatten Fahrbahn - Citroen rutscht in Dessauer Innenstadt gegen eine Straßenbahn

Dessau/MZ. - Zu einem Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn ist es am Montag, 5. Januar, in der Dessauer Innenstadt gekommen.

Der 81-jährige Fahrer eines Citroen hatte nach Angaben der Dessau-Roßlauer Polizei gegen 9.45 Uhr den Friedensplatz aus Richtung Antoinettenstraße befahren. Auf Höhe der Kreuzung Fritz-Hesse-Straße wollte der Senior sein Auto abbremsen, um die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn vorbeifahren zu lassen. Aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der Citroen aber nicht zum Stehen, sondern rutschte in den Kreuzungsbereich und kollidierte mit der Straßenbahn.

Es entstand ein Sachschaden von 6.000 Euro, überwiegend am Citroen. Verletzt wurde niemand.