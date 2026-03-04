Erst gab es Verwarnungen in der Hohenköthener Straße, wo wegen Schnee gar keine Kehrmaschine fuhr. Nun meldete sich ein Mann mit einem ähnlichen Fall.

Wie sich ein Anwohner in Köthen gegen ein Verwarngeld wehrt

In der Theaterstraße in Köthen gilt jeden Dienstag ein zweistündiges Halteverbot. Ein Anwohner bekam ein Verwarngeld, obwohl die Kehrmaschine kurz zuvor die Straße passiert hatte – und nennt das unverhältnismäßig.

Köthen/MZ. - Nach dem Bericht vom 3. Februar zum „Frust über Strafzettel bei Schnee“, der einen Anwohner der Hohenköthener Straße umtrieb, hat sich ein zweiter Anwohner gemeldet und seinem Ärger über das Handeln des Außendienstes vom Ordnungsamt der Stadt Köthen Luft gemacht.