Schmerzen, Gewichtsschwankungen, Verletzungsrisiken: Der weibliche Zyklus wirkt im Leistungssport mit, war aber lange Zeit ein Tabuthema. Drei Topathletinnen aus der Region erzählen von Vorurteilen und Wissenslücken. Und sie erklären, wie es besser geht.

„Die Sportwelt ist männerdominiert. Punkt“: Wie lässt sich der Zyklus im Leistungssport aus der Tabuzone holen?

Halle (Saale)/MZ - Monat für Monat beeinflusst er Kraft, Regeneration, Verletzungsanfälligkeit und Wohlbefinden. Und doch taucht er im Leistungssport, konkret in Trainingsplänen, Jahresplanungen und Bewertungen, meist nicht auf: der weibliche Zyklus. „Es wird inzwischen mehr darüber gesprochen“, sagt Diskuswerferin Shanice Craft. „Aber wenn man ehrlich ist, haben wir immer noch sehr viel Nachholbedarf.“