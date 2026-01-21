weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Zyklus im Leistungssport: „Die Sportwelt ist männerdominiert. Punkt“

Top-Athletinnen aus Halle erzählen „Die Sportwelt ist männerdominiert. Punkt“: Wie lässt sich der Zyklus im Leistungssport aus der Tabuzone holen?

Schmerzen, Gewichtsschwankungen, Verletzungsrisiken: Der weibliche Zyklus wirkt im Leistungssport mit, war aber lange Zeit ein Tabuthema. Drei Topathletinnen aus der Region erzählen von Vorurteilen und Wissenslücken. Und sie erklären, wie es besser geht.

Von Hanna Schabacker 21.01.2026, 17:00
Shanice Craft startete bei der Leichtathletik-WM 2025.
Shanice Craft startete bei der Leichtathletik-WM 2025. IMAGO/Beautiful Sports

Halle (Saale)/MZ - Monat für Monat beeinflusst er Kraft, Regeneration, Verletzungsanfälligkeit und Wohlbefinden. Und doch taucht er im Leistungssport, konkret in Trainingsplänen, Jahresplanungen und Bewertungen, meist nicht auf: der weibliche Zyklus. „Es wird inzwischen mehr darüber gesprochen“, sagt Diskuswerferin Shanice Craft. „Aber wenn man ehrlich ist, haben wir immer noch sehr viel Nachholbedarf.“