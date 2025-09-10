Shanice Craft will ihre Karriere bei der Leichtathletik-WM zu einem Höhepunkt führen. Wie der Diskuswerferin aus Halle dabei auch Pirouetten helfen.

Shanice Craft hofft auch aufgrund ihres Balletttrainings auf eine Medaille in Tokio.

Halle/MZ - Schweißperlen stehen Shanice Craft auf der Stirn, in den Gesichtszügen zeichnet sich Schmerz ab, während Lehrerin Scarlett Burkhardt ihr linkes Bein unnachgiebig auf Schulterhöhe bringt. „Ich sehe immer erschöpft aus, fühle mich aber sehr gut“, beteuert die Diskuswerferin, nachdem eine Stunde Ballett hinter ihr liegt. „Die ganze Muskulatur hat gearbeitet, alles ist geschmeidig.“