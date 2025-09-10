Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Mopedauto und einem Traktor ist ein 65-Jähriger im Saalekreis schwerst verletzt worden. Die L159 war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Bei einem Zusammenstoß eines Mopedautos und eines Traktors wurde ein 65-Jähriger schwer verletzt. Symbolbild:

Gorsleben/Salzmünde. – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr auf der L 159 zwischen Gorsleben und Salzmünde (Saalekreis) ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein 23-jähriger Traktorfahrer mit einem Mopedauto.

Dabei habe der 65-jährige Fahrer des Mopedautos schwerste Verletzungen erlitten und sei in ein Klinikum nach Halle gebracht worden. Der 23-jährige Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Mopedauto wird durch Crash zum Totalschaden

Das Mopedauto wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass die Polizei von einem Totalschaden ausgeht. Die genaue Schadenshöhe sei derzeit aber noch unklar. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt und sichergestellt.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme war die L159 voll gesperrt. Eine Verkehrswarnmeldung wurde herausgegeben. Zudem war die Ölwehr im Einsatz, um ausgelaufene Flüssigkeiten zu binden und zu beseitigen.

Die Polizei habe nun Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.