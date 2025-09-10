Auf der Vorburg der Neuenburg in Freyburg finden erneut Ausgrabungen statt. Dort soll in wenigen Jahrenein neuer Besucherempfang entstehen. Was Archäologen bisher freigelegt haben.

Hat hier ein betuchter Burggraf gelebt? Welche besonderen Entdeckungen Archäologen machen

Grabungsleiter Holger Grönwald erklärt die mittelalterlichen Baustrukturen innerhalb der langen Scheune, die ans Tageslicht gekommen sind.

Freyburg - Über dem Gelände der Neuenburg zieht ein Flugzeug seine Bahn. Auf dem Erdboden hält Grabungsleiter Holger Grönwald ein Spielzeugpferd aus Ton in der Hand. Zwischen beiden liegen nicht nur mehrere Hundert Meter Höhenunterschied, sondern auch mehr als 700 Jahre.