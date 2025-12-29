Die Chemiefirma DOMO in Leuna hat Insolvenz angemeldet. Im Frühjahr investierte das Unternehmen in Leuna in neue Anlagen. 550 Mitarbeiter arbeiten am Standort. Vor Weihnachten spitzte sich die finanzielle Lage offenbar dramatisch zu.

Chemiefirma DOMO in Leuna ist insolvent: Wie es zu der plötzlichen Schieflage kommt

DOMO in Leuna ist insolvent. Rund 550 Beschäftigte sind betroffen. Produziert werden hier bislang unter anderem hitzebeständige Kunststoffe.

Halle/MZ. - Eines der größten Chemieunternehmen in Sachsen-Anhalt ist in Schieflage geraten. Der Firmenverbund DOMO Caproleuna GmbH und DOMO Chemicals GmbH aus Leuna (Saalekreis) hat Insolvenz angemeldet, bestätigte der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther der MZ. Betroffen sind am Standort etwa 550 Mitarbeiter. Auch die DOMO Engineering Plastics GmbH aus dem brandenburgischen Premnitz ist insolvent.