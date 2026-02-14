Das Hauptproduktionsgebäude der ehemaligen Zeitzer Kinderwagenfabrik ist schick saniert. Das Verwaltungsgebäude wartet noch auf die Verwandlung. Was das Bauhaus damit zu tun hat.

Neues Europäisches Bauhaus ist die Chance für das zweite „Zekiwa-Haus“ in Zeitz: Was damit geschehen soll

Das ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude (rechts) ist saniert und Stadtarchiv, das einstige Verwaltungsgebäude wird saniert.

Zeitz/MZ. - Schick sieht es aus, das ehemalige Zekiwa-Produktionsgebäude an der Ecke Geschwister-Scholl-Straße/Badstubenvorstadt in Zeitz. Für viele Zeitzer ist es die gelungene Sanierung und damit Rettung eines Gebäudes, das ihnen viel bedeutet. Das bringen auch Leser immer wieder zum Ausdruck. Und stellen dabei meist die Frage, wie es mit dem in unmittelbarer Nachbarschaft stehenden ehemaligen Verwaltungsgebäude weitergeht.