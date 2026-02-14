weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
Am Donnerstag wurden die besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts prämiert. Vier der Preisträger kommen aus Dessau-Roßlau.

Von Robert Horvath 14.02.2026, 20:00
Emily Spieler ist eine der besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts.
Emily Spieler ist eine der besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts. (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Donnerstag haben der Handwerkstag Sachsen-Anhalt, die Handwerkskammer Halle und die Handwerkskammer Magdeburg gemeinsam die besten Nachwuchshandwerker und die besten Ausbildungsbetriebe Sachsen-Anhalts geehrt. Unter den in der Magdeburger Johanniskirche Ausgezeichneten sind auch vier Vertreter aus Dessau-Roßlau.