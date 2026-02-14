Am Donnerstag wurden die besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts prämiert. Vier der Preisträger kommen aus Dessau-Roßlau.

Diese Nachwuchshandwerker aus Dessau-Roßlau gehören zu den besten Sachsen-Anhalts

Emily Spieler ist eine der besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts.

Dessau-Roßlau/MZ. - Am Donnerstag haben der Handwerkstag Sachsen-Anhalt, die Handwerkskammer Halle und die Handwerkskammer Magdeburg gemeinsam die besten Nachwuchshandwerker und die besten Ausbildungsbetriebe Sachsen-Anhalts geehrt. Unter den in der Magdeburger Johanniskirche Ausgezeichneten sind auch vier Vertreter aus Dessau-Roßlau.