Arbeit und Wirtschaft Diese Nachwuchshandwerker aus Dessau-Roßlau gehören zu den besten Sachsen-Anhalts
Am Donnerstag wurden die besten Nachwuchshandwerker Sachsen-Anhalts prämiert. Vier der Preisträger kommen aus Dessau-Roßlau.
14.02.2026, 20:00
Dessau-Roßlau/MZ. - Am Donnerstag haben der Handwerkstag Sachsen-Anhalt, die Handwerkskammer Halle und die Handwerkskammer Magdeburg gemeinsam die besten Nachwuchshandwerker und die besten Ausbildungsbetriebe Sachsen-Anhalts geehrt. Unter den in der Magdeburger Johanniskirche Ausgezeichneten sind auch vier Vertreter aus Dessau-Roßlau.