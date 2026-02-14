Zwei Originale des Gräfenhainichener Karnevals haben an diesem Sonnabend ihren letzten Auftritt. Warum sie aufhören und worauf sie zurückblicken können.

So kennt man sie: Klaus Feldstein spricht die Nachrichten

Gräfenhainichen/MZ. - „Tach Hänichen, hier Rainer Schund“, mit diesen Worten beginnt meistens das Desaster. Außenreporter Rainer Schund alias Sven Hesse meldet sich von den unmöglichsten Schauplätzen der Gräfenhainichener Geschichte. Zuvor teasert GCC-TV-Sprecher Claus Feldstein, verkörpert durch Michael Walther, das an, was dann seinen unvorhergesehenen Lauf nimmt.