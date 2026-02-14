weather schneefall
Halle (Saale), Deutschland
  4. Abschied von Originalen: Feldstein und Schund verlassen Gräfenhianichener Bühne

Zwei Originale des Gräfenhainichener Karnevals haben an diesem Sonnabend ihren letzten Auftritt. Warum sie aufhören und worauf sie zurückblicken können.

Von Thomas Klitzsch Aktualisiert: 14.02.2026, 17:52
So kennt man sie: Klaus Feldstein spricht die Nachrichten
Gräfenhainichen/MZ. - „Tach Hänichen, hier Rainer Schund“, mit diesen Worten beginnt meistens das Desaster. Außenreporter Rainer Schund alias Sven Hesse meldet sich von den unmöglichsten Schauplätzen der Gräfenhainichener Geschichte. Zuvor teasert GCC-TV-Sprecher Claus Feldstein, verkörpert durch Michael Walther, das an, was dann seinen unvorhergesehenen Lauf nimmt.