Abschied von Originalen Feldstein und Schund verlassen Gräfenhianichener Bühne
Zwei Originale des Gräfenhainichener Karnevals haben an diesem Sonnabend ihren letzten Auftritt. Warum sie aufhören und worauf sie zurückblicken können.
Aktualisiert: 14.02.2026, 17:52
Gräfenhainichen/MZ. - „Tach Hänichen, hier Rainer Schund“, mit diesen Worten beginnt meistens das Desaster. Außenreporter Rainer Schund alias Sven Hesse meldet sich von den unmöglichsten Schauplätzen der Gräfenhainichener Geschichte. Zuvor teasert GCC-TV-Sprecher Claus Feldstein, verkörpert durch Michael Walther, das an, was dann seinen unvorhergesehenen Lauf nimmt.