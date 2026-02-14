Obwohl die finanzielle Lage in dem Nienburger Dorf schwierig ist, wächst im Ort eine starke Gemeinschaft zusammen. Ortsbürgermeister Frank Effenberger blickt auf Erfolge und künftige Pläne.

Die Feldstraße in Altenburg benötigt einen festen Belag sowie eine Beleuchtung und muss dringend saniert werden.

Altenburg/MZ. - „Für mich war es wichtig, die Menschen zusammenzubringen, damit es weniger Beschwerden und mehr Taten gibt“, sagt Frank Effenberger über seine Amt als Ortsbürgermeister in Altenburg. Seit 2023 ist er zuständig für die Belange der Ortschaft. Angetreten war er einst mit dem klaren Ziel, Altenburg im Stadtrat von Nienburg wieder eine starke Stimme zu geben. Aber vor allem liege sein Fokus darauf, den Zusammenhalt vor Ort zu stärken. Und in dieser Hinsicht, sagt Effenberger, habe Altenburg Fortschritte gemacht.