In Zahna-Elster versuchten zwei Diebe am Sonntagabend Feuerwerk zu stehlen. Die Polizei sicherte durch einen Zeugen Pyrotechnik im Wert von knapp 5.000 Euro. Bei der Flucht vor der Polizei brach sich ein Dieb beide Beine.

Zahna-Elster. - Am Sonntagabend sind zwei Feuerwerks-Diebe in Zahna-Elster nahezu auf frischer Tat ertappt worden, wie die Polizei mitteilt. Für einen Gauner endete der Abend im Krankenhaus.

Laut den Angaben beobachtete ein Zeuge am Sonntag gegen 23.30 Uhr, wie zwei Personen einen Container neben einem Einkaufsmarkt an der Marktstraße in Zahna-Elster aufbrachen und Feuerwerk entwendeten. Durch den Zeugenhinweis hätten Polizisten einen 37-Jährigen und einen 60-Jährigen im Nachbarhaus ausfindig machen können, schildert die Polizei.

Bei den Männern seien mehrere Kartons mit Pyrotechnik im Wert von fast 5.000 Euro gefunden worden. Nach Angaben der Polizei versuchte der 37-Jährige zu flüchten und sprang aus einem Fenster, wobei er sich beide Beine brach. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er wurde zudem bereits wegen ähnlicher Straftaten per Haftbefehl gesucht, so die Polizei weiter. Gegen beide Männer leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.