  4. Weihnachtsgeschäft in Dessau-Roßlau: „Niemand ist abgeschmiert“ - Fazit zum Weihnachtsgeschäft in Dessau-Roßlau

Die Weihnachtszeit ist vorbei und langsam kehrt überall wieder normaler Betrieb ein. Doch wie lief das Geschäft in der Adventszeit für die Händler in Dessau-Roßlau?

Von Leonie Beer 29.12.2025, 12:45
Julia Geupel verkauft in der Tourist-Information ein Dessau Monopoly an Kerstin und Lena Görg.
Julia Geupel verkauft in der Tourist-Information ein Dessau Monopoly an Kerstin und Lena Görg. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Weihnachtsgeschenk für den Opa beziehungsweise für den Vater musste noch her, erzählen Kerstin und Lena Görg. Deswegen sind sie in die Tourist-Information gekommen und haben das Dessau-Monopoly gekauft und dazu ein paar Süßigkeiten. Es sei das letzte Geschenk gewesen, das einen Tag vor Weihnachten noch gefehlt habe.