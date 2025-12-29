In der Handball-Regionalliga befindet sich Aschersleben zur Winterpause im Abstiegskampf. Anhalt Bernburg ist Hinrunden-Vize und Staßfurts hat bisher eine gute Serie gespielt.

Ole Schreier kämpft mit dem HC Aschersleben um den Ligaverbleib.

Sachsen-Anhalt/Aschersleben/paw - Die Hinrunde der Handball-Regionalliga Mitteldeutschland der Männer ist beendet und die Tabelle spiegelt ein deutliches Bild der Kräfteverhältnisse wider. Ganz vorne thront erwartungsgemäß die Mannschaft von Concordia Delitzsch, die mit 29:1 Punkten nahezu makellos die erste Saisonhälfte bestritten hat. Dahinter behauptet sich der SV Anhalt Bernburg auf Rang zwei, dicht gefolgt vom HC Elbflorenz II und dem USV Halle, die beide ebenfalls positive Bilanzen vorweisen können.