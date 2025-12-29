Ob Haustiere, Wildtiere oder Tauben: Der Jahreswechsel bedeutet für viele Tiere enormen Stress. Vertreter von Tierheim, Zoo und Tierpark schildern, wie unterschiedlich Tiere auf Feuerwerk reagieren und wie Menschen helfen können.

Was Tiere in Halle und dem Saalekreis in der Silvesternacht durchmachen – und was ihnen helfen kann

Für viele Tiere ist der Start ins neue Jahr aufgrund der Lautstärke mit Angst und Panik verbunden.

Halle (Saale)/Petersberg/MZ. - Für viele Menschen ist Silvester ein fröhliches Fest mit Feuerwerk, Musik und Sekt. Für Tiere jedoch bedeutet die Nacht des Jahreswechsels oft Stress, Panik und gesundheitliche Risiken. Sowohl Haustiere als auch Wildtiere leiden unter der Knallerei – und die Möglichkeiten, sie zu schützen, sind begrenzt.