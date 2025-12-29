Kunstprojekt in Reicho Warum Uta Kilian Moes nach den Männern nun Frauen sprechen lassen will
Nach ihrem Projekt „Männer“ beschäftigt sich Uta Kilian Moes mit Atelier in Reicho mit dem „Gegenpart“, den Frauen. Welche Intentionen sie damit verfolgt.
29.12.2025, 17:15
Reicho/MZ. - Auf das Projekt „Männer“ folgt inzwischen eins mit dem Arbeitstitel „Woman“. Es ist eine Konsequenz, die sich abzeichnete. Denn nach der Frage, was den Mann heutzutage ausmacht, möchte die Künstlerin Uta Kilian Moes dies nun bei Frauen ergründen. Das Vorhaben hat sie bereits beschäftigt, als sie sie sich seit Herbst vergangenen Jahres mit den Herren der Schöpfung befasste. Damals hatte sie zunächst den Arbeitstitel „Girls“ gewählt. Doch den hat sie inzwischen verworfen. Von „Girls“ würden sich allein junge Frauen angesprochen fühlen, so ihre Erfahrungen.