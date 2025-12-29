Mehrere trockene Jahre haben das Wachstum des Schilfs stark begünstigt. Warum ein früher geplanter Termin für die Mahd verschoben werden musste.

Ein idyllisches Fleckchen: der Melmensee bei Tilleda, auf dem noch rechtzeitig vor dem Winter Schilf gemäht wurde.

Tilleda/MZ. - Eigentlich sollte alles schon vor Wochen erledigt sein, sagt Gerhard Jarosz, der Vorsitzende des Kreisanglervereins Sangerhausen. Nun hat er Grund zur Freude, denn die seit Langem geplante und dann kurzfristig verschobene Schilfmahd auf dem Melmensee bei Tilleda konnte doch noch rechtzeitig in diesem Jahr abgeschlossen werden.