Gutachten soll Klarheit bringen Haft oder Psychiatrie? Gericht prüft Schuldfähigkeit eines Coswigers nach Gewaltserie
Nach einer Serie von Gewalt- und Bedrohungsdelikten prüft das Landgericht die Schuldfähigkeit eines Angeklagten aus Coswig. Ein psychiatrisches Gutachten soll über den weiteren Weg entscheiden.
29.12.2025, 18:04
Coswig/mz. - Für einen 37 Jahre alten Coswiger ist am 15. Dezember die Begutachtung durch einen forensisch-psychiatrischen Sachverständigen angeordnet worden. „Mein Mandant möchte nicht in Haft“, begründete Verteidiger Markus Brodowski den Schritt.