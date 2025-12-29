Nach einer Serie von Gewalt- und Bedrohungsdelikten prüft das Landgericht die Schuldfähigkeit eines Angeklagten aus Coswig. Ein psychiatrisches Gutachten soll über den weiteren Weg entscheiden.

Haft oder Psychiatrie? Gericht prüft Schuldfähigkeit eines Coswigers nach Gewaltserie

Wegen zahlreicher Gewalttaten ordnete das Landgericht ein forensisch-psychiatrisches Gutachten an. Der Angeklagte will eine Haftstrafe vermeiden – das Verfahren verzögert sich.

Coswig/mz. - Für einen 37 Jahre alten Coswiger ist am 15. Dezember die Begutachtung durch einen forensisch-psychiatrischen Sachverständigen angeordnet worden. „Mein Mandant möchte nicht in Haft“, begründete Verteidiger Markus Brodowski den Schritt.