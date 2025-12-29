Weißenfels/MZ. - Ab Januar können für das Handyparken auf den gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt weitere fünf Apps genutzt werden. Darüber hat die Stadt Weißenfels informiert. Neue Aufkleber mit allen nutzbaren Apps sollen zum Jahresende auf den Parkscheinautomaten angebracht werden.

Den Parkschein bequem und bargeldlos per App bezahlen – diesen Service bietet Weißenfels seit dem Jahr 2019 an. Mit den neuen Apps, die nun zum bestehenden Anbieter PayByPhone hinzukommen, will die Stadt den Nutzerkreis erweitern. Parallel zum digitalen Angebot kann an den Automaten auch weiterhin mit Bargeld bezahlt werden. An den Parkplätzen am Töpferdamm, am Bahnhof und am Friedhof könne zusätzlich auch noch mit Kreditkarte gezahlt werden, so die Stadt. Die Kommune weist darauf hin, dass für das Handyparken neben der Parkgebühr, die die Stadt Weißenfels erhält, eine Servicegebühr anfällt. Im Gegenzug könnten Nutzer die Parkzeit passgenau wählen.