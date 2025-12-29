Vor 100 Jahren veränderte sich die Wendische Straße mit ihren unzähligen Geschäften durch markante und zeitlos ästhetische Neubauten. Wie sie Schaufenster des modernen Zeitz wurde.

Eine Straße verändert ihr Gesicht: Was vor 100 Jahren mit der Wendischen Straße in Zeitz geschah

Diese Ansichtskarte gestattet einen Blick auf das alte Haus der Familie Kölbel in der Wendischen Straße 34. Kinder drängen sich vor dem Schaufenster des bekannten Spielwarengeschäfts innerhalb der lebendigen Verkaufsmeile von Zeitz.

Zeitz/MZ. - Vor genau einem Jahrhundert vollzog die Wendische Straße an ihren Eingängen einen beachtlichen Wandel ihres Gesichts. Wo zuvor kleinteilige, durchaus gefällige, aber noch aus dem 18. Jahrhundert stammende Bauten das vertraute Bild bestimmten, entstanden nach den schweren Krisen infolge des Ersten Weltkrieges in den „Goldenen Zwanzigern“ moderne Wohn- und Geschäftshäuser von selbstbewusst großstädtischem Zuschnitt.