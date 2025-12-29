Der Jessener Allgemein- und Notfallmediziner Martin Steinert besuchte vor kurzem das afrikanische Land Uganda und beschäftigte sich mit dem dortigen Gesundheitssystem.

Jessener Arzt berichtet von medizinischer Reise nach Uganda – Einblicke in Gesundheitssystem und Tropenmedizin

Die Reisegruppe, der Martin Steinert angehörte, besichtigte auch Krankenhäuser in Uganda. Die weisen sehr hohe Unterschiede auf.

Jessen/MZ. - Es war diesmal wieder eine Reise mit explizit medizinischem Hintergrund, die den Jessener Allgemeinmediziner und Notarzt Martin Steinert Ende November nach Zentral- bzw. eher Ostafrika führte. Genauer nach Uganda. In ein Land, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Organisiert hatte diese Informationsreise, wie Martin Steinert der MZ erzählt, ein Tropenmediziner aus Köln namens Kay Schäfer.