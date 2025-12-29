Explosive Ware im Angebot Verkauf von Silvesterböllern startet: Das geben Sangerhäuser und Mansfelder dieses Jahr dafür aus
Schöne Lichteffekte oder laute Knallerei? Beim Silvesterfeuerwerk gehen die Meinungen auseinander. Klar ist: Für 2025 werden Rekordumsätze erwartet - auch in MSH ist der Verkauf angelaufen. Wie viel die Menschen dieses Jahr dafür ausgeben.
29.12.2025, 18:00
Sangerhausen/Mansfeld/MZ. - Volkmar Lenneper ist einer der ersten, der sich am Montagmorgen, kurz nach dem Verkaufsbeginn für Silvesterböller, im Supermarkt nahe dem Bahnhof in Sangerhausen eingedeckt hat. Aber nicht etwa, weil er so ungeduldig auf die explosive Ware gewartet hat - sondern weil Lenneper MZ-Zusteller ist und auf dem Heimweg nach der morgendlichen Zeitungsverteilung noch zum Einkaufen beim Discounter vorbeigefahren ist.