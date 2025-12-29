Schöne Lichteffekte oder laute Knallerei? Beim Silvesterfeuerwerk gehen die Meinungen auseinander. Klar ist: Für 2025 werden Rekordumsätze erwartet - auch in MSH ist der Verkauf angelaufen. Wie viel die Menschen dieses Jahr dafür ausgeben.

Verkauf von Silvesterböllern startet: Das geben Sangerhäuser und Mansfelder dieses Jahr dafür aus

Michael Rieck und seine Frau Corinna suchen geeignete Knaller für ihre 15-jährigen Zwillinge. Das Paar hat sich dabei ein festes Budget von maximal 100 Euro gesetzt.

Sangerhausen/Mansfeld/MZ. - Volkmar Lenneper ist einer der ersten, der sich am Montagmorgen, kurz nach dem Verkaufsbeginn für Silvesterböller, im Supermarkt nahe dem Bahnhof in Sangerhausen eingedeckt hat. Aber nicht etwa, weil er so ungeduldig auf die explosive Ware gewartet hat - sondern weil Lenneper MZ-Zusteller ist und auf dem Heimweg nach der morgendlichen Zeitungsverteilung noch zum Einkaufen beim Discounter vorbeigefahren ist.