Im Finne-Dorf gab es am Wochenende nach Weihnachten eine geschlossene Schneedecke und deswegen einen enormen Auflauf. Welche Rolle dabei der österreichische Skiort Mayrhofen, der Inhaber eines Dentallabors in Kölleda sowie Lossas örtliche Vereine spielten.

Weiße Weihnacht (nur) in Lossa: Welcher verrückten Idee der Rodelspaß am Schlittenberg zu danken war

Autokarawanen und Andrang am Schlittenberg Lossa: „Die Sehnsucht, fast Gier nach weißer Pracht und Schlittenfahren war groß“, so Bürgermeister Hartung.

Lossa - Es hat ein bisschen was von einem Weihnachtsmärchen, was sich am zurückliegenden Wochenende (27./28. Dezember), insbesondere am Sonntag, in Lossa abspielte – und was dafür sorgte, dass sich ganze Autokolonnen auch aus den umliegenden Dörfern in Richtung des Finne-Ortes bewegten. Das Ziel der ungezählten Eltern mit Kindern sowie Großeltern mit Enkeln: Die „An den Teichen“ genannte Siedlung in Lossas Westen, genauer: der dortige Schlittenberg. Denn an jenem – echt wahr! – konnten Kids nach Herzenslust rodeln, lag in der Tat eine geschlossene Schneedecke vor ihnen „ausgebreitet“.