Der Rentner hatte einen Anruf erhalten, dass seine Bankkarte aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde - und abgeholt werden müsse.

Holzweißig/MZ. - Ein Rentner aus Holzweißig ist um rund 2.000 Euro betrogen worden.

Wie die Polizei mitteilte, sei der 84-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag von einem Mann angerufen worden, der sich als Mitarbeiter der Bank des Rentners vorgestellt habe. Der Anrufer habe erklärt, dass alle Bankkarten nach Betrugsfällen aus Sicherheitsgründen gesperrt worden seien und abgeholt würden.

Ein Komplize des Betrügers sei gegen 17 Uhr vorbeikommen und habe Bankkarten sowie deren PIN in Empfang genommen. Kurze Zeit später sei das Geld vom Konto des Rentners abgehoben worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.