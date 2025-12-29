Großeinsatz der Feuerwehr in Eisleben Rauch über Eisleben - Alte Turnhalle im Wolferöder Weg in Flammen
Die ehemalige Turnhalle der Berufsschule im Wolferöder Weg in Eisleben ist am Montag komplett ausgebrannt. Mehrere Feuerwehren der Lutherstadt Eisleben waren im Einsatz.
Aktualisiert: 29.12.2025, 17:21
Eisleben/MZ. - Auf dem Gelände der ehemaligen Berufsschule des Mansfeld-Kombinats am Wolferöder Weg in Eisleben hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben: Eine der beiden alten Turnhallen stand in Flammen. Das seit langem leerstehende Gebäude brannte komplett aus.