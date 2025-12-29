weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Großeinsatz der Feuerwehr in Eisleben: Rauch über Eisleben - Alte Turnhalle im Wolferöder Weg in Flammen

Die ehemalige Turnhalle der Berufsschule im Wolferöder Weg in Eisleben ist am Montag komplett ausgebrannt. Mehrere Feuerwehren der Lutherstadt Eisleben waren im Einsatz.

Von Jörg Müller Aktualisiert: 29.12.2025, 17:21
Die Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen der alten Turnhalle nicht mehr verhindern.
Die Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen der alten Turnhalle nicht mehr verhindern. (Foto: Müller)

Eisleben/MZ. - Auf dem Gelände der ehemaligen Berufsschule des Mansfeld-Kombinats am Wolferöder Weg in Eisleben hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben: Eine der beiden alten Turnhallen stand in Flammen. Das seit langem leerstehende Gebäude brannte komplett aus.