Die ehemalige Turnhalle der Berufsschule im Wolferöder Weg in Eisleben ist am Montag komplett ausgebrannt. Mehrere Feuerwehren der Lutherstadt Eisleben waren im Einsatz.

Rauch über Eisleben - Alte Turnhalle im Wolferöder Weg in Flammen

Die Feuerwehrleute konnten das Ausbrennen der alten Turnhalle nicht mehr verhindern.

Eisleben/MZ. - Auf dem Gelände der ehemaligen Berufsschule des Mansfeld-Kombinats am Wolferöder Weg in Eisleben hat es am Montagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben: Eine der beiden alten Turnhallen stand in Flammen. Das seit langem leerstehende Gebäude brannte komplett aus.