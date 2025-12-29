Thriller und Krimis führen auch 2025 die Ausleihliste der Stadtbibliothek Merseburg an. Auch Kinderbücher sind sehr gefragt. Welche Bücher, DVDs und Spiele in diesem Jahr am meisten ausgeliehen wurden und wie die Stadtbibliothek auf die zunehmende Bedeutung von Social Media bei Buch-Trends reagiert.

Diese Bücher waren 2025 am beliebtesten in der Stadtbibliothek Merseburg

Christin Lison betreut den Bestand der Stadtbibliothek Merseburg und kennt die Vorlieben der Merseburger bei Büchern, Filmen und Spielen gut.

Merseburg/MZ. - Wenn man eines über die Buch-Vorlieben der Merseburger sagen kann, dann sicherlich: Sie mögen es spannend und schaurig. So wie die Deutschen im Allgemeinen, denn blickt man auf die Spiegel-Bestsellerliste im Bereich Belletristik, finden sich unter den Top 5 drei Thriller. Thriller und Krimis waren in diesem Jahr die meistentliehenen Genres der Erwachsenenliteratur in der Merseburger Stadtbibliothek. So war es auch im vergangenen Jahr.