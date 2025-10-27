22 Paletten mit 5.000 Spielen: Das „Dessau Monopoly“ ist in der Stadt angekommen - und wird ab Sonnabend verkauft.

Die Monopoly-Sonderedition wird im Lager der Saga GmbH Getränke-Fachgroßhandel von ehrenamtlichen Helfern des Lions Clubs umverpackt.

Dessau/MZ. - Inmitten von Wasser- und Brausekästen haben Mitglieder des Dessauer Lions-Clubs am Wochenende ausgepackt, worauf sie mehr als ein Jahr hingearbeitet hatten: die neuen Monopoly-Spiele in der Dessau-Edition.

Im Saga-Getränkegroßhandel waren die Kartons angeliefert worden, deren Inhalt von vielen Freiwilligen neu für den Verkaufsstart am 1. November verpackt werden musste. Hintergrund ist, dass alle Spiele durchnummeriert sind und manche Kunden bestimmte Nummern geordert haben. Die Nummer 1 ist allerdings unverkäuflich. Sie geht ans Dessauer Stadtarchiv.

„Wir sortieren die Vorbestellungen vor, so dass wir Spiele für Kunden, die viele Exemplare bestellt haben, zusammen packen“, sagte Wolfgang Scheremet, der die Aktion am Samstag leitete.

Insgesamt wurden 22 Paletten mit 5.000 Spielen angeliefert.

Die Entwicklung des Spiels hat rund anderthalb Jahre gedauert. Es mussten Sponsoren gefunden und das Layout geplant werden. Der Verkauf im Rathauscenter beginnt am 1. November, um 9.30 Uhr.