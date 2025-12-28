Die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben haben weitere Kunden an ihr Fernwärmenetz angeschlossen. Nun geht es darum, wie die Wärmeerzeugung perspektivisch umgestellt werden kann.

Die Stadtwerke Eisleben haben in der ehemaligen Schule am Rühlemannplatz ihren Sitz.

Eisleben/MZ - Die Stadtwerke Lutherstadt Eisleben (SLE) haben den Ausbau ihres Fernwärmenetzes in Helfta abgeschlossen. Vom Blockheizkraftwerk im Heizhausweg aus wurden neue Leitungen durch die Haupt- und Luisenstraße bis zur Halleschen/Unterrißdorfer Straße verlegt. Größte Neukunden sind das Kloster Helfta und das Wohnungsunternehmen TAG Wohnen. Für die Stadtwerke geht es nun darum, wie die Wärmeerzeugung von Gas perspektivisch auf erneuerbare Quellen umgestellt werden kann.