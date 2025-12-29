Nach dem Überfall auf eine Bar in Halle hat die Polizei auch zwei Rechtsradikale im Visier. Außerdem hat sich eine Neonazi-Gruppierung zu der Tat am 20. Dezember bekannt. Ermittelt wird in alle Richtungen.

Verschlossene Türen: Die Bar La Gondola in der Rathausstraße in Halle war Mitte Dezember Ziel eines Angriffs. Die Polizei ermittelt nun unter anderem gegen zwei Rechtsextreme.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Sie kamen teils vermummt, randalierten und schlugen schließlich einen Angestellten bewusstlos: Wegen eines Überfalls auf die Bar La Gondola in der Rathausstraße ermittelt die Polizei gegen drei Männer von 17, 23 und 25 Jahren. Zwei von ihnen seien bereits in der Vergangenheit mit politisch rechtsmotivierten Straftaten in Erscheinung getreten, sagte Polizeisprecher Michael Ripke am Montag. Der Staatsschutz sei in die Ermittlungen eingebunden, ermittelt werde aber in alle Richtungen. In sozialen Medien hat sich indes die Neonazi-Gruppierung „Deutsche Jugend zuerst“ zu der Tat bekannt.