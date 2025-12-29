Die Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises startet mit zahlreichen Kursen in Aschersleben und Gatersleben. Was alles angeboten wird.

Gleich zu Jahresbeginn gibt es in der Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises viele Angebote rund um Bewegung und Entspannung.

Aschersleben/Gatersleben/MZ - Wer seine guten Vorsätze gleich zu Jahresbeginn umsetzen möchte, findet bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) im Salzlandkreis passende Angebote rund um Bewegung und Entspannung.

Bereits am 7. Januar fällt der Startschuss in Gatersleben: In der dortigen Sporthalle beginnt um 19.30 Uhr ein Step-Aerobic-Kurs. In Aschersleben geht es am 12. Januar weiter mit Yogilates, einer Mischung aus Yoga und Pilates, gut geeignet auch für Einsteiger. Der Kurs startet um 10 Uhr.

Am 13. Januar folgen weitere Angebote: Um 10 Uhr wird Gymnastik für Menschen über 60 Jahre angeboten, um 17.30 Uhr beginnt ein zusätzlicher Rückenfit-Kurs. In der Turnhalle der Kastanienschule wird ab 18.15 Uhr die Muskulatur von Bauch, Beinen, Rücken und Gesäß trainiert. Noch am selben Abend startet in der KVHS-Turnhalle um 19 Uhr ein Zumba-Fitness-Kurs.

Übungen für Körper, Seele und Geist

Tags darauf, am 14. Januar, wird das Programm fortgeführt: Um 16 Uhr beginnt Pilates im Gymnastikraum der Wema-Halle, um 18.15 Uhr ein Yoga-Kurs. In der KVHS stehen am Nachmittag erneut Qigong-Angebote auf dem Plan – zunächst um 16.30 Uhr, gefolgt von einem neuen Anfängerkurs um 17.45 Uhr. Die langsamen, fließenden Bewegungen können langfristig Körper, Seele und Geist stärken. Um 19.15 Uhr treffen sich Interessierte in der KVHS-Turnhalle zum Hula Dance.

Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, startet um 15.15 Uhr Zumba für Kids. Direkt im Anschluss findet ab 16.30 Uhr Zumba Gold für Erwachsene statt.

Im Februar setzt die KVHS ihre Gesundheitsangebote fort. Am 9. Februar beginnt um 17.30 Uhr ein Kurs Hatha Yoga, am 11. Februar um 10 Uhr erneut Yogilates. Am 12. Februar folgen eine Fantasie- und Klangreise um 16.30 Uhr, Hatha Yoga um 17.15 Uhr sowie Pilates um 19 Uhr.

Angebote für Kinder

Am 17. Februar stehen um 16 Uhr „Bewegung und Entspannung für Kids“ und um 17 Uhr Aroha auf dem Programm. Kinderyoga beginnt am 19. Februar um 16.30 Uhr, gefolgt von Faszienyoga um 18 Uhr. Den Abschluss des Februar-Programms bildet Aqua-Zumba am 22. Februar um 14.15 Uhr.

Weitere Informationen sowie Anmeldungen sind online und telefonisch unter 03471 684624114 möglich.